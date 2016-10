Die finnischen Melodic Metaller BURNING POINT werden am 25. November ein neues Album mit Namen "The Blaze" via AFM Records in den Handel bringen, auf dem erneut ihre neue Sängerin Nitte Valo [Ex-BATTLE BEAST] zu hören sein wird. Artwork und Tracklist gibt es jetzt schon:



01. Master Them All

02. Time Has Come

03. Incarnation

04. My Spirit

05. The Lie

06. Dark Winged Angel

07. Chaos Rising

08. Lost In Your Thoughts

09. Things That Drag Me Down

10. The King Is Dead, Long Live The King

11. Metal Queen [LEE AARON-Cover]