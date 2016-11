Die finnischen Melodic Metaller BURNING POINT, in deren Reihen inzwischen auch die ehemalige BATTLE BEAST-Sängerin Nitte Vänskä aktiv ist, haben mit The King Is Dead, Long Live The King" einen neuen Videoclip veröffentlicht. Der Song befindet sich auf ihrem aktuellen Album "The Blaze", das heute via AFM Records erschienen ist.