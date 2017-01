Gavin Rossdale, Frontmann der Alternative Rocker von BUSH, hat verlauten lassen, dass ein neues Album seiner Band bereits im Kasten und im Laufe des Jahres veröffentlicht werden wird.



Das immer noch aktuelle BUSH-Album, "Man On The Run", wurde im Oktober 2014 in den Handel gebracht und war im "Studio 606" von FOO FIGHTERS-Mainman Dave Grohl aufgenommen worden.