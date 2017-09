Die Damen von den BUTCHER BABIES haben mit "Headspin" einen neuen Song veröffentlicht. Die Nummer wird sich auf ihrem kommenden Album "Lilith" befinden, das am 27. Oktober über Century Media in den Handel kommen wird.



01. Burn The Straw Man

02. Lilith

03. Headspin

04. Korova

05. #Iwokeuplikethis

06. The Huntsman

07. Controller

08. Oceana

09. Look What We've Done

10. Pomona [S**t Happens]

11. Underground And Overrated