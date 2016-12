Die Groove Metaller von BYZANTINE aus West Virginia haben die Aufnahmen zu ihrem sechsten Full-Length-Album, "The Cicada Tree", das via ihres neuen Labels Metal Blade veröffentlicht wird, abgeschlossen.

Aufgenommen wurde in den "7over8 Studios" in Myrtle Beach, South Carolina zusammen mit Produzent Jay Hannon, veröffentlicht wird Anfang nächsten Jahres.



Hier eine Ankündigung zur neuen LP von Mainman Chris Ojeda: