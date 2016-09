Die Brooklyn-Metaller CANDIRIA, bekannt für ihre Fusion aus Metal, Jazz, Hip-Hop und weiteren Stilen, haben den Titelsong ihres neuen Albums, "While They Were Sleeping", veröffentlicht, das am 07. Oktober 2016 via Metal Blade Records erscheint.

Das Playthrough-Video zu "While They Were Sleeping" (aufgenommen im "Studio Spaceman Sound"), seht Ihr hier:







Gitarrist John LaMacchia dazu: "Wir freuen uns, dieses Video zum Titelstück unseres kommenden Longplayers zu zeigen, in dem wir den Song gemeinsam darbieten" sagt . "Das haben wir zum ersten Mal überhaupt getan. Regisseur Steve Perlmutter leistete ganze Arbeit, indem er die richtige Stimmung und Energie einfing, die den Inhalt des Songs widerspiegelt."



"While They Were Sleeping" ist ein Konzeptalbum aus der Feder von Hauptsänger Carley Coma. Es erzählt von einem gescheiterten Musiker, der in New York City gegen eine Monarchie aufbegehrt.

"While They Were Sleeping" wird als CD und limitiertes Farbvinyl erhältlich sein.