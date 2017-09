Die Brutal Death Metal-Meister CANNIBAL CORPSE werden am 3. November ein neues Album mit dem Titel "Red Before Black" veröffentlichen. Der Nachfolger zum 2014 erschienenen "A Skeletal Domain" entstand in den "Mana Recording Studios" in Florida in Zusammenarbeit mit Produzent Eric Rutan [SOILENT GREEN, BELPHEGOR, HATE ETERNAL].



01. Only One Will Die

02. Red Before Black

03. Code Of The Slashers

04. Shedding My Human Skin

05. Remaimed

06. Firestorm Vengeance

07. Heads Shoveled Off

08. Corpus Delicti

09. Scavenger Consuming Death

10. In The Midst Of Ruin

11. Destroyed Without A Trace

12. Hideous Ichor