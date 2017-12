Laut CARCASS-Gitarrist Bill Steer werkeln die britischen Grindcoreler bereits an neuen Songs für einen potentiellen Nachfolger zu ihrem Comeback-Album, "Surgical Steel", das im Jahre 2013 veröffentlicht wurde.



Aktuell gehe es aber erstmal nur darum, an neuem Material zu basteln, ein Studio-Aufenthalt o.ä. sei noch nicht in Planung.

Drummer Daniel Wilding und Steer hätten allerdings bereits gemeinsam gejammt und auch Frontmann/Bassist Jeff Walker sei mittlerweile aktiv geworden, so dass schon "tonnenweise Material" vorliege.