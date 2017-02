Die Kalifornier von CARNIFEX kündigen heute die Termine zu ihren Headline-Shows im April an. Die Shows werden die Bands sowohl durch Deutschland, als auch durch Belgien, die Niederlanden, Litauen, Lettland, Estland und Russland führen.



16.04. BE Roeselare - De Verlichte Geest

18.04. NL Eindhoven - Dynamo Basement

19.04. D Trier - Exhaus

20.04. D Weinheim - Café Central

23.04. D Ukraine Kiev - Bingo

24.04. LT Kaunas - Lemmy

25.04. LV Riga - Nabaklub

26.04. EST Estonia Tallin - Tapper

27.04. RUS St. Petersburg - Mod

28.04. RUS Moscow - Moscow Concert Hall



Außerdem werden CARNIFEX Teil der Impericon Festivals 2017 an folgenden Terminen sein:

14.04. AU Vienna @ Impericon Festival

15.04. D Leipzig @ Impericon Festival

17.04. UK Manchester @ Impericon Festival

21.04. CH Zürich @ Impericon Festival

22.04. D Oberhausen @ Impericon Festival

30.04. D München @ Impericon Festival