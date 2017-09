CAVALERA CONSPIRACY, die Band um die beiden Brüder und SEPULTURA-Mitbegründer Max [SOULFLY] und Igor Cavalera, wird ihr mittlerweile viertes Album, "Psychosis", am 17. November 2017 via Napalm Records veröffentlichen.



Das Album wurde von Arthur Rizk produziert, aufgenommen wurde in einem Studio in Phoenix, Arizona, das Mastering hat Joel Grind von TOXIC HOLOCAUST übernommen und die Trackliste zu "Psychosis" liest sich wie folgt:



01. Insane

02. Terror Tactics

03. Impalement Execution

04. Spectral War

05. Crom

06. Hellfire

07. Judas Pariah

08. Psychosis

09. Excruciating