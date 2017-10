"Spectral War", ein neuer Song der CAVALERA CONSPIRACY, de Band um die beiden ex-SEPULTURA-Recken Max [SOULFLY] und Igor Cavalera, kann hier gestreamt werden.

Der Track stammt vom mittlerweile vierten CAVALERA CONSPIRACY-Album, "Psychosis", das am 17. November 2017 via Napalm Records veröffentlicht wird und von Produzent Arthur Rizk in Phoenix, Arizona aufgenommen wurde.











Hier ein Video zu dem Track "Insane":











Trackliste:



01. Insane

02. Terror Tactics

03. Impalement Execution

04. Spectral War

05. Crom

06. Hellfire

07. Judas Pariah

08. Psychosis

09. Excruciating