Die Organisatoren des "Chainbreaker Festivals" haben die Old School Metaller BLIND ALLEGIANCE mit an Bord geholt. Damit liest sich das Billing des am 9. September in Elchingen stattfindenden Underground-Spektakels wie folgt:



BLACKSLASH

BLIND ALLEGIANCE

LIQUID STEEL

REVEREND HOUND

STROMHUNTER

TRAITOR