Die Hardrock-Dinos von CHEAP TRICK planen ihr neues Album, "We're All Alright!", via Crowdfunding über "PledgeMusic", wo Fans die neue Scheibe bereits digital, als CD und auf Viny vorab ordern können.



"We're All Alright!" umfasst dabei sowohl neue Songs, als auch bislang unveröffentlichte Tracks und soll am 16. Juni 2017 veröffentlicht werden, befeuert durch eine anschließende Welttournee der Altrocker.