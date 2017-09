CHEAP TRICK werden im Oktober 2017 via Big Machine Records ein Weihnachtsalbum namens "Christmas Christmas" auf den Markt bringen.



Die neue LP wurde von der Band selbst zusammen mit Julian Raymond produziert und enthält diverse "Weihnachtsklassiker" und Coverversionen von Kollegen wie WIZZARD, SLADE, CHUCK BERRY, den RAMONES und THE KINKS, aber auch einen neuen Song namens "Merry Christmas Darlings".



"Christmas Christmas"-Trackliste:



01. Merry Christmas Darlings

02. I Wish It Could Be Christmas Every Day

03. I Wish It Was Christmas Today

04. Merry Xmas Everybody

05. Please Come Home For Christmas

06. Remember Christmas

07. Run Rudolph Run

08. Father Christmas

09. Silent Night

10. Merry Christmas (I Don’t Want To Fight Tonight) (RAMONES-Cover)

11. Our Father Of Life

12. Christmas Christmas