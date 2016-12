Vor zwanzig Jahren veröffentlichten CHILDREN OF BODOM ihr Debütalbum »Something Wild«.



Das ist natürlich Grund genug für die finnischen Melodic Death Virtuosen, in einer kleinen Zeitreise zu ihren Anfängen zurückzukehren und diese 20 Jahre Bandgeschichte live auf die Bühne zu bringen. Bei ihrer frisch angekündigten Jubiläumstour 2017 werden sie nun eine besondere Setlist an Klassikern spielen.



08.03. D Hannover - Capitol

09.03. D Stuttgart - LKA Longhorn

10.03. LUX Luxembourg - Den Atelier

11.03. UK Manchester - Academy 2

12.03. UK London - o2 Shepherd's Bush Empire

14.03. F Caen - Le Cargo

15.03. F Vannes - L'Echonova

16.03. F Angouleme - La Nef

17.03. F Magny Le Hongre - Disney Le File 7

18.03. F Oignie - Le Metaphone

20.03. CH Zürich - Komplex

21.03. D München - Theaterfabrik

22.03. I Mailand - Live Club

23.03. HR Zagreb - Tvornica

25.03. A Vienna - Arena

26.03. D Dresden - Strasse E

27.03. D Berlin - Astra

30.03. S Göteborg - Pustervik

01.04. DK Kopenhagen - Pumpehuset

02.04. S Malmö - KB

03.04. N Oslo - Rockefeller

04.04. S Stockholm - Debaser Strand