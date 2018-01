Der britische Rock- und Metalproduzent Chris Tsangarides ist am vergangenen Sonntag, dem 07. Januar 2018, im Alter von 61 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung mit Herzversagen verstorben.



Tsangarides hatte sich nicht nur als Produzent, sondern auch als Soundingenieur und Mixer einen Namen gemacht und u.a. für Bands und Künstler wie JUDAS PRIEST, ANVIL, BLACK SABBATH, GARY MOORE, THIN LIZZY, HELLOWEEN, ANGRA, ANTHEM, YNGWIE MALMSTEEN oder TYGERS OF PAN TANG am Mischpult gestanden.