Die Biker Rocker von CIRCUS OF POWER aus New York bzw. Los Angeles haben sich reformiert und werden ein Comeback-Album namens "Four" via Noize In The Attic Records veröffentlichen.



Mainman/Sänger Alex Mitchell hat sich dazu die Dienste von ex-KYUSS und ex-FU MANCHU-Drummer und Stonerrocklegende BRANT BJORK gesichert.

Erste Songtitel lauten "Fast And Easy", "Hard Drivin' Sister" und "American Monster", ein erstes Video gibt es weiter unten.



CIRCUS OF POWER hatten sich nach Veröffentlichung von "Magic And Madness", seinerzeit via Columbia veröffentlicht, im Jahre 1993 aufgelöst.