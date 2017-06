Passend zu CIRITH UNGOLs erstem Konzert in Griechenland beim "Up The Hammers"-Festival in Athen, bringen Metal Blade ein Tape-Boxset heraus, welches alle vier Alben der Band, namentlich "Frost and Fire", "King Of The Dead", "One Foot In Hell" und "Paradise Lost", enthält.

Darüber hinaus kann "The Legacy" mit einem exklusiven Livetape vom Konzert am 09. November 1984 im "Resada Country Club", sowie einem Poster aufwarten.

Das Boxset ist auf 1.500 Exemplare limitiert.





CIRITH UNGOL live:



26-27/05/17 GR - Athen - Up The Hammers

21-22/07/17 DE - Crispendorf - Chaos Descends

17-18/11/17 DE - Würzburg - Hammer Of Doom