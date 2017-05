Passend zu CIRITH UNGOLs erstem Konzert in Griechenland beim UP THE HAMMERS-Festival in Athen bringen Metal Blade am 26. Mai ein Tape-Boxset heraus, welches alle vier Alben der Band - "Frost and Fire", "King Of The Dead", "One Foot In Hell" und "Paradise Lost" - enthält. Darüber hinaus kann "The Legacy" mit einem exklusiven Livetape vom Konzert am 9. November 1984 im Resada Country Club, sowie einem Poster aufwarten. Das Boxset ist auf 1.500 Exemplare limitiert.