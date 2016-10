Die schwedischen Power Metaller CIVIL WAR haben mit "Road To Victory" einen ersten Song von ihrem kommenden Album "The Last Full Measure" mit einem Lyric-Video versehen. Das Album selbst wird am 4. November via Napalm Records in den Handel kommen.







01. Road To Victory

02. Deliverance

03. Savannah

04. Tombstone

05. America

06. A Tale That Never Should Be Told

07. Gangs Of New York

08. Gladiator

09. People Of The Abyss

10. The Last Full Measure

11. Strike Hard Strike Sure [Bonustrack]

12. Aftermath [Bonustrack]