Die u.a. aus ehemaligen SABATON-Mitgliedern formierten CIVIL WAR werden am 4. November mit "The Last Full Measure" ihr inzwischen drittes Album veröffentlichen. Artwork und Tracklist sowie ein erster Teaser sind jetzt schon verfügbar:







01. Road To Victory

02. Deliverance

03. Savannah

04. Tombstone

05. America

06. A Tale That Never Should Be Told

07. Gangs Of New York

08. Gladiator

09. People Of The Abyss

10. The Last Full Measure

11. Strike Hard Strike Sure [Bonustrack]

12. Aftermath [Bonustrack]