Die schwedischen Power Metaller CIVIL WAR haben ein Video zu ihrem Song "Tombstone" veröffentlicht. Die Nummer entstammt ihrem kommenden Album "The Last Full Measure", das am 4. November via Napalm Records erscheinen wird.







01. Road To Victory

02. Deliverance

03. Savannah

04. Tombstone

05. America

06. A Tale That Never Should Be Told

07. Gangs Of New York

08. Gladiator

09. People Of The Abyss

10. The Last Full Measure

11. Strike Hard Strike Sure [Bonustrack]

12. Aftermath [Bonustrack]