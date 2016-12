Sänger Patrik Johansson hat die schwedischen Power Metaller CIVIL WAR kurz nach der Veröffentlichung ihres aktuellsten Albums "The Last Full Measure" unerwartet verlassen. Johansson selbst erläutert seine Gründe so:

"Okay, um Missverständnissen vorzubeugen: Ich habe CIVIL WAR verlassen. Sie müssen verstärkt touren und aufgrund meiner Arbeits- und Familien-Situation bin ich nicht der richtige Mann für diesen Job.



Ich habe ihnen ein paar meiner besten Songs und fast fünf Jahre meines Lebens gegeben. Ich liebe die Jungs, aber alles muss ein Ende haben.



Ich wünsche ihnen, dass sie einen Sänger haben, der mein Erbe antreten kann und den Spirit von CIVIL WAR weiterträgt.



Falls sie nicht rechtzeitig einen neuen Sänger finden können werde ich - natürlich - die gebuchten Shows absolvieren, falls sie das wünschen.



Ich werde mich jetzt verstärkt auf ASTRAL DOORS konzentrieren und, was vielleicht noch wichtiger ist, einen Nachfolger zum LION'S SHARE-Epos 'Dark Hours' aufnehmen!!!"

CIVIL WAR hingegen haben die folgende Sichtweise auf den Split:

"Wie manche von Euch vielleicht bereits gemerkt haben, hat uns unser Sänger Patrik plötzlich und ohne Vorwarnung verlassen. Auch für uns kam das als eine sehr große Überraschung.



Wir haben uns gerade getroffen und beschlossen, dass CIVIL WAR weitermachen werden und sowohl die geplanten Konzerte als auch Festivals stattfinden werden.



Wir werden die Situation nun über die Feiertage sacken lassen und dann mit der Jagd nach einem neuen Sänger beginnen."