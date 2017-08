Vier Jahre nach ihrer eigentlich offiziellen Auflösung melden sich die schwedischen Crossover/Rap Metaller von CLAWFINGER aus aktuellem Anlass mit einer neuen, derzeit nur digital erhältlichen Single namens "Save Our Souls" und einem Video dazu zurück auf der Bildfläche.



CLAWFINGERs letztes Studio-Album, "Life Will Kill You", wurde in den USA im Juli 2008 via Locomotive Records veröffentlicht.