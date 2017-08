CONVERGE aus Boston werden nach fünf Jahren ihr neues Album, "The Dusk In Us", am 03. November 2017 via Epitaph/Deathwish veröffentlichen.



Das Line-Up besteht nach wie vor aus Sänger Jacob Bannon, Gitarrist Kurt Ballou, Bassist Nate Newton und Drummer Ben Koller und der Nachfolger zu "All We Love We Leave Behind" von 2012 wurde von CONVERGE produziert und von Kurt Ballou in seinen "Godcity Studios" gemixt.



CONVERGEs neue Single, "Under Duress", kann weiter unten gestreamt werden und die "The Dusk In Us"-Trackliste liest sich wie folgt:



01. A Single Tear

02. Eye Of The Quarrel

03. Under Duress

04. Arkhipov Calm

05. I Can Tell You About Pain

06. The Dusk In Us

07. Wildlife

08. Murk & Marrow

09. Trigger

10. Broken By Light

11. Cannibals

12. Thousands Of Miles Between Us

13. Reptilian



CONVERGE sind derzeit live in Europa unterwegs, zusammen mit GORGUTS, REVOCATION und HAVOK als Support.