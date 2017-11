Frontiers Music Srl hat sich die Dienste von CORELEONI gesichert, dem neuen Projekt von GOTTHARD-Gitarrist Leo Leoni.

Unterstütz wird Leoni bei seiner Solo-Band von Sänger Ronnie Romero (LORDS OF BLACK, RAINBOW), Drummer Hena Habegger , Gitarrist Jgor Gianola und Basser Mila Merker.



CORELEONI werden ihr Debüt im Februar 2018 veröffentlichen.





CORELEONI werden in diesem Jahr folgende Shows in der Schweiz spielen:



Dec. 21 - Temus, Agno

Dec. 22 - Musigburg, Aarburg

Dec. 23 - Harley Heaven, Dietikon

Dec. 30 - Piazza, Lugano - Radiofestival