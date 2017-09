Der ehemalige CORROSION OF CONFORMITY-Sänger Eric Eycke ist verstorben, nachdem er sich bereits längere Zeit aufgrund verschiedener Krankheiten in Behandlung befand. Eycke sang das 1984 erschienene Debüt "Eye For An Eye" ein. Die Band schreibt:

Erics umfassendes musikalisches Wissen formte die frühe Identität der Band. Seine Energie wird auf dem ersten Album unserer Hardcore-Phase, "Eye For An Eye", deutlich.

Das hier fühlt sich so unecht an. Wir sind in einem beschissenen Van durch die Welt gereist und haben gemeinsam die Bühnen platt gemacht und dabei versucht, so gut wie BAD BRAINS oder BLACK FLAG zu sein."