CORROSION OF CONFORMITY werden ihr neues Album, "No Cross No Crown", am 12. Januar 2018 via Nuclear Blast Entertainment veröffentlichen und zwar als CD, digital, auf Vinyl und als Musikassette.



Auf "No Cross No Crown" ist auch wieder Gitarrist Pepper Keenan [DOWN] mit von der Partie, der das CORROSION OF CONFORMITY-Kerntrio um Woody Weatherman, Mike Dean und Reed Mullin nach mehr als zehn Jahren nun wieder ergänzt.

Aufgenommen wurde in North Carolina erneut zusammen mit Produzent John Custer und CORROSION OF CONFORMITY selbst ziehen bezüglich ihrer kommenden Scheibe durchaus klangliche Vergleiche zu ihren Altwerken "Wiseblood" oder "Deliverance".





Die Trackliste zu "No Cross No Crown" liest sich wie folgt:



01. Novus Deus

02. The Luddite

03. Cast The First Stone

04. No Cross

05. Wolf Named Crow

06. Little Man

07. Matre's Diem

08. Forgive Me

09. Nothing Left To Say

10. Sacred Isolation

11. Old Disaster

12. E.L.M.

13. No Cross No Crown

14. A Quest To Believe [A Call To The Void]

15. Son And Daughter





Der Song "Cast The First Stone" kann hier vorab gestreamt werden: