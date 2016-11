CORROSION OF CONFORMITY werkeln derzeit an Material für ihr kommendes Studio-Album, das voraussichtlich 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht werden soll.

Die neue LP stellt die Studio-Reunion der Band mit Gitarrist/Sänger Pepper Keenan dar bzw. die erste Scheibe mit Frontmann Keenan seit 2005.



CORROSION OF CONFORMITYs neues Album wird von John Custer produziert, der bereits die C.O.C.-Alben "Deliverance", "Wiseblood", "America's Volume Dealer" und "In The Arms Of God" betreut hat.