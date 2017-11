Die schwedischen Doom Metaller von COUNT RAVEN werden mit ihrem Auftritt beim diesjährigen, bereits 12. "Hammer Of Doom"-Festival nächste Woche in Würzburg ihren ersten Gig in Deutschland seit mehr sieben Jahren spielen.



Laut Band wird die Setlist "Klassiker, ein paar selten gespielte Songs und einen komplett neuen Track" umfassen.