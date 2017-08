EIn weiterer Trailer zu "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay", dem mittlerweile 12. Abum der britischen Black Metaller von CRADLE OF FILTH, kann hier angesehen werden.

Die neue Scheibe wird am 22. September 2017 via Nuclear Blast veröffentlicht.









Das Video zur ersten Single, "Heartbreak And Séance", kann ebenfalls hier in Augenschein genommen werden.

Regie hat dabei Artūrs Bērziņš geführt, der auch für das komplette Artwork zu "Cryptoriana - The Seductiveness Of Decay" samt Fotos und eben Videografie verantwortlich zeichnet.