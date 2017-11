Die unterfränkischen Sludge Metaller von CRANIAL fungieren als Opener für das diesjährige "Hammer Of Doom"-Festival in der Würzburger "Posthalle" am Festival-Samstag, den 18. November 2017.



Die anstehenden Live-Termin von CRANIAL lesen sich damit derzeit wie folgt:



18. November 2007 Würzburg @ Hammer Of Doom XII-Festival

25. November 2017 Esslingen @ Noise Massacre Antifascist Music Festival

09. Dezember 2017 Bremen @ Black Fall Fest V





Das immer noch aktuelle CRANIAL-Album, "Dark Towers / Bright Lights" wurde im Februar 2017 via Moment Of Collapse Records veröffentlicht.