Die Würzburger Sludge Metaller von CRANIAL werden ihre Debüt-LP, "Dark Towers / Bright Lights", am 10. Februar 2017 via Moment Of Collapse Records als CD und LP veröffentlichen.



Live sind die Unterfranken demnächst hier zu sehen:



09.02.17 Erlangen, Juze

10.02.17 Würzburg, Cairo w/ ULTHA

11.02.17 Wuppertal, AZ