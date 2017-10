Die Würzburger Sludge Metaller von CRANIAL [um ex-OMEGA MASSIF-Gitarrist Michael Melchers] sind demnächst hier live zu sehen:



28. Oktober 2017 Paderborn, Final Thumbs Up

03. November 2017 Mannheim, JUZ

25. November 2017 Esslingen, Noise Massacre Antifascist Music Festival

09. Dezember 2017 Bremen, Black Fall Fest V





Die immer noch aktuelle CRANIAL-Full-Length-Debüt-Scheibe, "Dark Towers / Bright Lights", wurde im Februar 2017 via Moment Of Collapse veröffentlicht.