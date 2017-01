Die Würzburger Sludge Metaller von CRANIAL um [ex-OMEGA MASSIF-]Gitarrist Michael Melchers präsentieren hier mit "Towers" einen ersten Song aus ihrem anstehenden Debüt-Full-Length-Werk, "Dark Towers/Bright Lights", das via Moment Of Collapse Records am 10. Februar 2016 erscheinen wird.



Ende 2015 war - ebenfalls via Moments Of Collapse - bereits eine EP namens “Dead Ends” veröffentlicht worden.