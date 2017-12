Hier gibt es Aufnahmen aus dem Studio, wo die schwedischen Sleaze Rocker von CRASHDÏET ihre neue Single, "We Are The Legion", aufnehmen.



Der Track wird am 31. Dezember 2017 veröffentlicht und stellt das Debüt für den neuen, bereits vierten CRASHDÏET-Frontmann, Gabriel Keyes, dar, der seit Anfang dieses Monats am Mikrofon steht.

Zuvor hatten bei CRASHDÏET die Herren Dave Lepard (2000-2006, R.I.P.), H. Olliver Twisted (2007-2008) und Simon Cruz (2009-2015) geträllert.



CRASHDÏETs aktuelle Veröffentlichung, "The Savage Playground", wurde im Januar 2013 via Frontiers veröffentlicht.