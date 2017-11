Die Pfälzer Gothic Metaller von CREMATORY sind derzeit im Studio zusammen mit Produzent Kristian "Kohle" Bonifer in dessen "Kohlekellerstudio", um ihr neues Album, "Oblivion", das am 13. April 2018 via SPV/Steamhammer veröffentlicht wird, aufzunehmen.



Erst im September 2017 hatten CREMATORY eine Live-CD/DVD, "Live Insurrection", veröffentlicht, aufgenommen beim letztjährigen "Bang Your Head!!!"-Festival.