Diesen Freitag, am 15.9. veröffentlichen die deutschen Thrasher CRIPPER ihr neues Album 'Follow Me: Kill!' weltweit über Metal Blade Records!



Den dritten und letzten Single-Streich stellt die Gruppe heute vor: 'Mother' feiert seine Premiere als hochwertig produzierter Videoclip.







Die Band kommentiert:

"Die Auswahl unserer 3. Single von "Follow Me: Kill!' fiel uns sehr leicht. "Mother' ist einer der Säulen des Albums und kann auch für sich allein genommen sehr gut stehen. Der Song spricht seine ganz eigene, düstere, schwere Sprache, die wir analog so auch im Video umgesetzt haben. Entstanden ist ein dunkles, sehr persönliches Stück Artwork, das "Mother' visuell fortführt. Im Kontext mit den bereits erschienenen Singles "Pressure' und "Into The Fire' lässt sich auch die atmosphärische Bandbreite von 'Follow Me: Kill!' erahnen."



'Follow Me: Kill!':

1. Pressure

2. Into The Fire

3. World Coming Down (Digi-Bonustrack)

4. Mother

5. Shoot or Get Shot

6. Bleeding Red

7. Comatose

8. Pretty Young Thing

9. Running High

10. Menetekel



CRIPPER line-up:

Britta Görtz - Vocals

Christian Bröhenhorst - Gitarre

Jonathan Stenger - Gitarre

Lommer - Bass

Dennis Weber - Drums



CRIPPER live:

15/09/17 DE - Hannover - Subkultur (Release Show 'Follow Me: Kill!')

12/10/17 LT - Kaunas - Lemmy

13/10/17 EE - Tallinn - Tapper

14/10/17 LV - Riga - Melna Piektdiena

20/10/17 DE - Greifswald - Jugendzentrum Klex

21/10/17 DE - Hannover - LUX

22/10/17 DE - Köln - MTC

27/10/17 DE - Markneukirchen - Music Hall

28/10/17 DE - Berlin - Cassiopeia

02/12/17 DE - Kiel - Alte Räucherei

09/12/17 DE - Andernach - JUZ Andernach

17/03/18 DE - Marsberg - Schützenhalle Marsberg