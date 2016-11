Raw Cut Media haben Regie bei dem Song "Halothane Glow" der kanadischen Death Metaller von CRYPTOPSY geführt.

Der Song stammt von der aktuellen EP, "The Book Of Suffering Tome 1", das im Oktober 2015 veröffentlicht wurde.







"The Book Of Suffering Tome 1" wurde produziert von Chris Donaldson im "The Grid"-Studio in Montreal, gemixt hat Jason Suecof bei "Audiohammer", das Mastering stammt von Alan Douches von "West West Side Music".





"The Book Of Suffering Tome 1"-Tracklisting:



01. Detritus (The One They Kept)

02. The Knife, The Head And What Remains

03. Halothane Glow

04. Framed By Blood