Die polnischen Heavy Metaller von CRYSTAL VIPER haben ein Video zur ersten Single ihres kommenden Albums, "Queen Of The Witches", an den Start gebracht.







Der "The Witch Is Back"-Clip wurde von "Grupa 13" produziert [u.a. KREATOR, BEHEMOTH, AMON AMARTH] und das neue CRYSTAL VIPER-Konzeptalbum, "Queen Of The Witches", wird am 17. Februar 2017, via AFM Records in den Handel gelangen.

Produziert wurde von Bart Gabriel (CIRITH UNGOL, MYTHRA, SACRED STEEL), der Mix stammt von Mariusz Pietka (JACK STARR'S BURNING STARR, LONEWOLF, MORTICIAN) und das Album-Cover-Artwork stammt von Kultzeichner Andreas Marschall (RUNNING WILD, BLIND GUARDIAN, OBITUARY).



Außerdem bietet "Queen Of The Witches" gleich drei prominente Gastauftritte auf, namentlich von ex-MANOWAR-Gitarrist ROSS THE BOSS, VENOM- bzw. VENOM INC.-Gitarrist Jeff Dunn (a.k.a. Mantas) und ein Duett zwischen CRYSTAL VIPER-Frontfrau Marta Gabriel und Steve Bettney, seines Zeichens Sänger der NWOBHM-Kultkapelle SARACEN.



"Queen Of The Witches" wird als limitierte LP, als CD und als digitaler Download erhältlich sein, LP und CD werden jeweils unterschiedliche Bonustracks enthalten.