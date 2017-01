CULT OF LUNA werden mit "Years In A Day" am 21. April 2017 via Indie Recordings eine DVD- und Live-Compilation veröffentlichen, die als spezielles "Fan Bundle" bereits jetzt bzw. schon seit dem 20. Januar 2017 erhältlich ist.



Die Fanversion umfasst dabei eine DVD, zwei Live-CDs mit Aufnahmen vom "Roadburn"-Festival von 2013 und 2016, die digitalen Versionen dazu, alles verpackt in eine "10''-Sammler-Faltverpackung" und natürlich limitiert auf 7000 Exemplare, die es nur hier gibt.



Hier der Trailer dazu: