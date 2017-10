Die um den früheren IN FLAMES-Bassisten Peter Iwers sowie deren ausgeschiedenen Gitarristen Jesper Strömblad und den früher bei AMARANTHE angestellten Sänger Joacim "Jake E" Lundberg versammelten CYHRA haben mit "Letter To Myself" einen neuen Song veröffentlicht. Die Nummer bildet den Titeltrack zu ihrem kommenden Album, das am 20. Oktober über Spinefarm Records erscheinen wird.