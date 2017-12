Drummer Sean Reinert hat die Reihen der Progressive Death Metaller von CYNIC offiziell verlassen, nachdem er mit Paul Masvidal mittlerweile bezüglich des Disputes in Sachen Namensrechte der Band ein Arrangement getroffen hat.



Laut Reinert werde Masvidal "mit CYNIC weitermachen", während er sich "seinen persönlichen Projekten" widmen werde, u.a. seinem Mitwirken bei der Progressive Rock-Band PERFECT BEINGS aus Los Angeles, deren neues Album, "Vier", am 19. Januar 2018 via InsideOut Music erscheinen wird.



CYNICs Debüt aus dem Jahre 1993's "Focus", gilt immer noch als Genreklassiker, anno 2008 war nach einer Reunion schließlich "Traced In Air" als Comeback-Album erschienen, anschließend wurden zwei Konzept-EPs, "Re-Traced" (2010) und "Carbon-Based Anatomy" (2011) veröffentlicht.

Das immer noch aktuelle CYNIC-Werk, "Kindly Bent To Free Us", wurde im Februar 2014 via Season Of Mist in die Regale gebracht.