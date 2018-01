CYNIC haben eine digitale Single namens "Humanoid" via Season Of Mist veröffentlicht.

Der Song ist die erste neue Musik der Progressive Metaller seit Veröffentlichung ihres letzten Full-Length-Album, "Kindly Bent To Free Us", aus dem Jahre 2014.



"Humanoid" wurde von CYNIC-Mainman Paul Masvidal zusammen mit Basser Sean Malone aufgenommen und produziert und stellt das Debüt für den neuen Drummer der Band, Matt Lynch, dar.

Gemixt wurde "Humanoid" von Adam "Nolly" Getgood und das Artwork zeigt ein Detail des Gemäldes "Ayahuasca Dream" von Robert Venosa, der im Jahre 2011 verstorben ist und bislang für die CYNIC-Cover verantwortlich gezeichnet hatte.