Die französischen Modern Metaller DAGOBA haben einen Vertrag mit Century Media Records abgeschlossen. Selbiges Label wird am 25. August ihr neues Album "Black Nova" veröffentlichen. Artwork und Tracklist gibt es jetzt schon:



01. Tenebra

02. Inner Sun

03. The Legacy Of Ares

04. Stone Ocean

05. The Infinite Chase

06. The Grand Emptiness

07. Lost Gravity

08. Fire Dies

09. Phoenix et Corvus

10. Vantablack