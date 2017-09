In den mittlerweilen 20 Jahren ihres Bestehens haben DANKO JONES elf Alben veröffentlicht und in 37 Ländern (auf sechs Kontinenten) gespielt.

Das aktuelle Album „Wild Cat“, ist im März 2017 erschienen, Mainman und Namensgeber Danko Jones ist zudem als Gast auf dem VOLBEAT-Song „Black Rose“ zu hören und nun erscheint die bereits zweite „Wild Cat“-Singleauskopplung: Am 15. September 2017 schicken DANKO JONES nämlich den Track „You Are My Woman“ ins Rennen.



Frontmann Danko hat zudem große Pläne: Im Frühjahr erscheint sein neues Buch, „I’ve Got Something To Say” via Feral House, in dem der Bandleader seine Lieblingsartikel aus den letzten zehn Jahren vorstellt.

Und: Nach 157 Episodes des beliebten "Danko Jones Podcast" geht Danko jetzt ein neues Projekt an: Im „The Reagal Beagle”-Podcast, gewidmet der (Zitat Danko) “best television show in history - Three’s Company”, geht er jede Woche mit einigen Gästen eine Episode in chronologischer Reihenfolge durch.





Nach Abschluss der 2017er Festivalsaison stehen nun für September. November und Dezember zahlreiche Shows auf dem Plan:



Sep 7th – European Bike Week, Faak Am See (AT)’

Sep 8th – Live Club, Milan (ITA)

Nov 24th - Nöjesfabriken, Karlstad (SWE)

Nov 25th – Lokomotivet, Eskilstuna (SWE)

Nov 28th – Arbis, Norrköping (SWE)

Nov 29th – Rockefeller, Oslo (NOR)

Nov 30th – Katalin, Uppsala (SWE)

Dec 1st – Folkets Park, Huskvarna (SWE)

Dec 3rd – Frimis Salonger, Örebro (SWE)

Dec 6th – Konsert & Kongress, Linköping (SWE)

Dec 7th – N3, Trollhättan (SWE)

Dec 8th – Liljan, Borlänge (SWE)

Dec 9th – Circo, Karlskrona (SWE)

Dec 10th – Intiman, Västerås (SWE) SOLD OUT

Dec 13th – Pustervik, Gothenburg (SWE)

Dec 14th – Strand, Stockholm (SWE)

Dec 15th – KB, Malmö (SWE)

Dec 16th – Tivoli, Helsingborg (SWE)