Die kanadischen Rocker von DANKO JONES werden ihr neues Album, "Wild Cat", am 03. März 2017 via AFM/Bad Taste in den gut sortierten Tonträgerfachhandel wuchten.



Der neue Song "My Little RnR" von "Wild Cat" kann hier gestreamt werden:







Die "Wild Cat"-Welttournee wird im März und April auch nach Europa kommen, weitere Details bzw. Tourdaten wurden noch nicht bekannt.