Glenn Danzig wird den 30. Geburtstag seiner Band DANZIG mit "einer begrenzten Anzahl von besonderen Shows" in den USA und in Europa begehen.



DANZIG wurde anno 1987 gegründet, nachdem Glenn Danzig sich von den Kult-Horrorpunks THE MISFITS getrennt hatte und anschließend auch die Gothic bzw. Wave Hardroker von SAMHAIN zu Grabe getragen hatte.



DANZIGs immer noch aktuelles Album, "Black Laden Crown", wurde im Mai 2017 via Evilive Records/Nuclear Blast Entertainment bzw. AFM Records veröffentlicht.