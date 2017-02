Die reaktivierten kalifornischen Thrash Metaller von DARK ANGEL sind weiterhin mit dem Songwriting für ihr geplantes Comeback-Album befasst, den Nachfolger zu "Time Does Not Heal" von 199, der folgendes Line-Up umfassen wird: Gene Hoglan (Drums), Eric Meyer (Guitar), Jim Durkin (Guitar), Ron Rinehart (Vocals) und Basser Michael Gonzalez.

Laut Drummer Hoglan habe man bereits sechs neue Songs am Start, die überwiegen von Gitarrist Jim Durkin stammen.