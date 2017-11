Die schwedischen Black Metaller von DARK FUNERAL haben sich in aller Freundschaft von ihrem Drummer Nils "Dominator" Fjellström getrennt und ihn bereits bis auf weiteres durch einen gewissen "Jalomaah" ersetzt



DARK FUNERAL können im nächsten Jahr gleich zwei Geburtstage begehen: einerseits wird ihr Klassikeralbum "Vobiscum Satanas" bereits 20 Jahre alt, andererseits kann die Band auf ihr 25jähriges Bestehen zurückblicken.





Das immer noch aktuelle DARK FUNERAL-Album, "Where Shadows Forever Reign", wurde im Juni 2016 via Century Media veröffentlicht, aufgenommen wurde in den "Dugout Studios" im schwedischen Uppsala, produziert hatte Gitarrist Lord Ahriman zusammen mit Produzent Daniel Bergstrand (u.a. IN FLAMES, DIMMU BORGIR, BEHEMOTH) und das Artwork stammt von "Necrolord" (u.a. DISSECTION, NECROPHOBIC, EMPEROR).